Простой регулируемый блок питания с ограничителем тока

|Схема блока питания
Для сборки понадобится сетевой трансформатор со вторичной обмоткой на 48 Вольт со средней точкой, или с одной обмоткой на 24 Вольт, но тогда придётся применить диодный мост вместо двух диодов как показано на схеме.
Стабилизация напряжения происходит на стабилитроне ZD1 на уровне 30 Вольт, далее напряжение с регулятора VR1 подключённого параллельно стабилитрону напряжение поступает на усилитель тока, выполненном на двух транзисторах Q1 и Q2, откуда и поступает через датчик тока на R3 в нагрузку. На транзисторе Q3 выполнен ограничитель тока. Таким образом блок питания обеспечивает регулировку напряжения в диапазоне 0-28,8 Вольт, а ограничение тока в нагрузке будет происходить на уровне примерно 2 Ампер. От номинала сопротивления R3 будет зависеть ток ограничения, его можно менять. Схема простая, не требующая наладки и заработает сразу после правильной сборки. Транзистор Q2 в процессе работы будет греться, ему необходим хороший теплоотвод, его можно заменить на любой другой мощный аналогичной проводимости. Диоды в выпрямителе можно поставить любые с обратным напряжением не менее 60 Вольт и током не менее 4 Ампер. Светодиод в схеме отображает включение блока питания.